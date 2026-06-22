Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit 1,6 Promille eingeparkt

Kaiserslautern (ots)

In der Salzstraße ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-Jähriger hat versucht, seitlich einzuparken und dabei ein Auto beschädigt. Zeugen haben beobachtet, wie der Mann beim Zurücksetzen mit seinem VW das Heck eines Hondas touchierte. Sie informierten die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten nicht nur den mehrere tausend Euro teuren Schaden fest, sondern beim Verantwortlichen auch einen deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test bestätige die Vermutung der Polizisten: Der Unfallverursacher hatte einen Wert von 1,67 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. |laa

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