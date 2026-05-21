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Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Polizei deckt Cannabis-Plantage und illegales Glückspiel auf

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lippe / Paderborn / Blomberg, Lage, Delbrück - Ein Haftrichter ordnete am Dienstag, 20.05.2026, gegen die 30- und 35-jährigen Tatverdächtigen, die Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf illegalen Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln an.

Erste Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6278689

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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