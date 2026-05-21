POL-BI: Nachtrag: Polizei deckt Cannabis-Plantage und illegales Glückspiel auf

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Ein bisher unbekannter Täter nutzte in der Nacht auf Mittwoch, 20.05.2026, die günstige Gelegenheit und durchsuchte zwei Fahrzeuge nach Diebesgut, die vermutlich unverschlossen waren. Gegen 01:00 Uhr bemerkte eine Bielefelderin, dass die Innenbeleuchtung ihres Ford Kuga angegangen war. Sie sah aus dem Haus an der Herner Straße und bemerkte einen Mann, der sich im ...

mehr