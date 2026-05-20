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Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei deckt Cannabis-Plantage und illegales Glückspiel auf

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lippe / Paderborn / Blomberg, Lage, Delbrück - Bei einem Großeinsatz am Dienstag, 19.05.2026, in Blomberg entdeckten Beamten eine illegale Cannabis-Plantage mit rund 400 Pflanzen. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei weiteren Durchsuchungen stießen die Beamten außerdem auf mehre illegale Glücksspiel- und Wettautomaten.

Umfangreiche Ermittlungen des Bielefelder Kriminalkommissariat 21, zuständig für die Bekämpfung Organisierter Kriminalität, sowie der Polizei Lippe ergaben den Verdacht auf den illegalen Anbau von Cannabis.

Am Dienstagmorgen rückten die Kriminalbeamten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, der Kriminaltechnischen Untersuchung und des Technischen Hilfswerks zu einem Gebäude in der Blomberger Innenstadt aus. Dort entdeckten sie in einem Haus an der Gartenstraße eine illegale Cannabis-Plantage mit rund 400 Pflanzen, die sich über mehrere Räume und Etagen erstreckte. Die Pflanzen befanden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Außerdem stießen die Beamten in dem Gebäude auf fast 18 Kilogramm getrocknetes und abgepacktes Marihuana.

Vor Ort nahmen die Polizisten zwei 30- und 35-jährige Albaner vorläufig fest.

Die Ermittlungen führten die Beamten auch nach Lage und Delbrück. Zwei Wohnungen sollten nach Personen und Beweismittel durchsucht werden, die vermutlich im Zusammenhang mit der Plantage in Blomberg stehen.

In einem Gebäude in Lage, an der Bergstraße, stießen die Beamten bei den Durchsuchungsmaßnahmen in einem Hinterzimmer auf mehrere illegale Glücksspiel- und Wettautomaten.

Bei der Dursuchung in Delbrück, in einem Mehrfamilienhaus am Goldregenweg, überraschten die Beamten zahlreiche Personen, die an Pokertischen dem illegalen Glücksspiel nachgingen.

In diesem Zusammenhang wurde gegen einen 20-jährigen Delbrücker ein Strafverfahren eingeleitet.

Die zwei 30- und 35-jährigen Tatverdächtigen aus Blomberg sollen am Mittwochnachmittag, 20.05.2026, einem Haftrichter am Amtsgericht Detmold wegen des Verdachts auf illegalen Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln vorgeführt werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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