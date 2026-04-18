Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: +++ UPDATE +++ +++ 15-jähriges Mädchen vermisst +++

Nordhausen (ots)

Die 15-jährige Samantha aus Nordhausen ist wohlbehalten und eigenständig in die elterliche Wohnung zurückgekehrt.

Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und die Unterstützung aus der Bevölkerung.

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