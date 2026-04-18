Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: +++ UPDATE +++ +++ 15-jähriges Mädchen vermisst +++
Nordhausen (ots)
Die 15-jährige Samantha aus Nordhausen ist wohlbehalten und eigenständig in die elterliche Wohnung zurückgekehrt.
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise und die Unterstützung aus der Bevölkerung.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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