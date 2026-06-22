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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beleidigung und Bedrohung: 53-Jähriger randaliert auf Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag nahm die Polizei einen 53-jährigen Randalierer auf einem Parkplatz in der Zollamtstraße fest. Kurz nach Mitternacht verständigten Zeugen die Einsatzkräfte, nachdem der Mann drei Passantinnen beleidigt und ihnen Gewalt angedroht hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug und spuckte er zudem gegen geparkte Autos. Die Frauen im Alter von 19 bis 22 Jahren blieben unverletzt. Auch an den Fahrzeugen entstand kein Schaden. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass der 53-Jährige nur wenige Stunden zuvor wegen anderer Streitigkeiten einen Platzverweis erhalten hatte. Da er gegen diesen verstieß und erneut auffällig wurde, musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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