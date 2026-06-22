Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 32-Jährige geht Betrügern nicht auf den Leim

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau hat rechtzeitig eine Betrugsmasche durchschaut. Unbekannte hatten sie mit einer britischen Nummer angerufen und sich als Mitarbeitende eines Bezahldienstes ausgegeben. Ihr Konto sei nicht mehr sicher, so die falschen Angestellten. Einer von ihnen wies die 32-Jährige an, eine App zu installieren, mit der überprüft werde, ob weitere Funktionen ihres Smartphones betroffen seien. Zudem sollte sie auf die gespeicherten Daten ihres digitalen Portmonees zugreifen. Die Frau legte sofort auf und informierte die Polizei. Ein finanzieller Schaden entstand ihr durch den Betrugsversuch nicht. Die Polizei warnt in diesem Zuge vor Trickbetrügern, die versuchen, wichtige Zugangsdaten zu bekommen. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de |laa

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