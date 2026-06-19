Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mercedes zerkratzt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend in der Bismarckstraße unterwegs waren und eine Sachbeschädigung beobachtet haben. Zwischen 19.15 und 20.50 Uhr wurde ein Mercedes zerkratzt, der in Höhe des Hauses Nummer 63 abgestellt war. Als der Fahrzeugnutzer zu seinem Wagen zurückkam, stellte er Kratzer in der Fahrer- und Seitentür fest. Über die Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt.

Die Ermittler fragen: Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen oder kann sonstige Hinweise geben? Informationen nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-13312 oder die Polizeiinspektion 1 unter der Durchwahl -14199 entgegen. |cri

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