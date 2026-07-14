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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 10. Juli 2026, 16:45 Uhr, bis Montag, 13. Juli 2026, 09:00 Uhr, versucht, in einen Steinmetzbetrieb an der Wildeshauser Straße in Delmenhorst einzubrechen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter, sich gewaltsam über mehrere Türen und Fenster Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wildeshauser Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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