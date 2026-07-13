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POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 12. Juli 2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in der Liegnitzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.
Eine 64-jährige Delmenhorsterin beabsichtigte mit ihrem Dacia rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand abgestellten BMW, in dem sich der Pkw-Fahrer befand.
Anschließend entfernte sich die Frau unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte fertigte jedoch Lichtbilder des flüchtigen Fahrzeugs an, wodurch die 64-Jährige im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden konnte.
Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.
Gegen die 64-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.
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