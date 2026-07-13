Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12. Juli 2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in der Liegnitzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Eine 64-jährige Delmenhorsterin beabsichtigte mit ihrem Dacia rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand abgestellten BMW, in dem sich der Pkw-Fahrer befand.

Anschließend entfernte sich die Frau unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte fertigte jedoch Lichtbilder des flüchtigen Fahrzeugs an, wodurch die 64-Jährige im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden konnte.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Gegen die 64-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell