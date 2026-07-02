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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versuchter Einbruch in Wohnung

Im Zeitraum von Montag, den 29.06.2026 (18:00 Uhr) bis Dienstag, den 30.06.2026 (16:00 Uhr), stiegen unbekannte Täter über ein Dachfenster in eine leerstehende Wohnung an der Schulküche der IGS Barßel ein. Dabei wurde das Fenster beschädigt. Weitere Räumlichkeiten wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/9222022 entgegen.

Barßel - Transporter prallt vor Baum und entfernt sich unerlaubt

Am Mittwoch, den 01.07.2026, verließ ein Transporter gegen 12:30 Uhr eine Hofeinfahrt an der Oldenburger Straße und prallte hierbei aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Baum. Zeugen konnten lediglich einen Knall wahrnehmen, das Fahrzeug aber nicht weiter benennen. Es handelte sich um einen älteren weißen Transporter mit der Aufschrift "Handwerker", die zuvor im genannten Bereich Reinigungsarbeiten angeboten haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Mittwoch, den 01.07.2026, im Zeitraum von 02:15 Uhr bis 06:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Zu den Kämpen. Innerhalb der Räumlichkeiten wurden diverse Schränke nach Diebesgut durchsucht, insbesondere ein Waffenschrank. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden neben Bargeld zwei Schreckschusspistolen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoyther unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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