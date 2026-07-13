Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Strohpresse verursacht Flächenbrand in Dötlingen +++ Fallschirmspringer melden das Feuer +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12. Juli 2026, gegen 14:55 Uhr, ist auf einem Feld an der Brettorfer Straße in Dötlingen eine Strohpresse in Brand geraten.

Auf den Brand wurden Fallschirmspringer aufmerksam, die das Feuer meldeten. Infolge des Brandes geriet auch die umliegende Feldfläche in Brand. Insgesamt wurde eine Fläche von rund einem Hektar beschädigt.

Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren aus Brettorf, Neerstedt und Dötlingen, die mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Putenstall verhindert werden.

Personen oder Tiere wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 210.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Stand kann ein technischer Defekt an der Strohpresse nicht ausgeschlossen werden.

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