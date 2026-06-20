Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Menden-Holthausen

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Samstag den 20.06.2026 wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 14:39 Uhr zu einem Zimmerbrand auf der Mendener Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnung im 1. OG und der Hauseingangstür. Da noch Personen im Haus vermisst wurden, gingen zwei Atemschutztrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung gleichzeitig vor. Nach Abschluss der Löscharbeiten, wurde das Gebäude entraucht. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Drei Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben. Für die Dauer des Einsatzes war die Mendener Straße an der Kreuzung zur Mendener Brücke gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell