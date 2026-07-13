Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Aufbruch eines Pkw +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 11. Juli 2026, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 12. Juli 2026, 08:05 Uhr, versucht, einen Audi-Kleinwagen in der Berliner Straße aufzubrechen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten die Täter, die Fahrer- und Beifahrertür des Fahrzeugs aufzuhebeln, um in den Innenraum zu gelangen. Der Versuch scheiterte, sodass ein Eindringen in das Fahrzeug nicht gelang. Diebesgut wurde nicht erlangt.

An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Berliner Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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