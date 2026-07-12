Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht auf der B212 zwischen Hoffe und Havendorf +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Am 12.07.2026, gegen 04:50 Uhr, befuhr ein dunkler Volkswagen den Baustellenbereich der B212 in Fahrtrichtung Nordenham. Aufgrund der Fahrbahnsanierung ist die Geschwindigkeit zwischen Havendorf und Nordenham aktuell auf 40km/h begrenzt. Auf dem Rollsplitt verlor der VW-Fahrer kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass sein Heck nach links ausbrach und einen Steinschlag bei einem entgegenkommenden Mercedes verursachte. Der Volkswagen setzte seine Fahrt ungebremst fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 in Verbindung zu setzen.

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