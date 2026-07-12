Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Hecke in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es um 03:45 Uhr zu einem Brand einer Hecke in der Georg-Droste-Straße in Wardenburg. Der Brand wurde von Anwohnern bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand schnell löschen, so dass es zu keinem Übergriff auf Fahrzeuge oder Gebäude gekommen ist.

Da die Ursache noch unklar ist und eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Wildeshausen sich unter 04431-9410 zu melden, sollte verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein.

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