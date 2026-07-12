PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Hecke in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es um 03:45 Uhr zu einem Brand einer Hecke in der Georg-Droste-Straße in Wardenburg. Der Brand wurde von Anwohnern bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand schnell löschen, so dass es zu keinem Übergriff auf Fahrzeuge oder Gebäude gekommen ist.

Da die Ursache noch unklar ist und eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Wildeshausen sich unter 04431-9410 zu melden, sollte verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren