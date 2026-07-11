Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Berauschter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 im Bereich Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 10. Juli 2026, gegen 11:30 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw, der in Schlangenlinien über die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg gelenkt wurde. Beamte der Autobahnpolizei konnten den Pkw im Bereich der Anschlussstelle Groß Ippener stoppen und kontrollieren.

Im Rahmen der Überprüfung des 61-jährigen Pkw-Fahrers aus Dortmund zeigte er körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC.

Aufgrund des Fahrverhaltens wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden musste.

Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt.

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