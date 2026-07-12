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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt in Brake

Delmenhorst (ots)

Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde am Samstag, den 11.07.2026, gegen 17:25 Uhr, ein auffälliger PKW in der Auguststraße in Brake gemeldet. Der Pkw würde starke Schlangenlinien fahren und wiederholt auf den Bordstein geraten.

Durch eine Streife des Polizeikommissariats Brake konnte der Pkw in der Straße Kaje gestoppt und die Fahrzeugführerin, eine 62-jährige aus Brake, kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,04 Promille. Die Fahrzeugführerin wurde zur beweissicheren Feststellung der Alkoholisierung ins Krankenhaus verbracht.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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