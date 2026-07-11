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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Berauschter Transporterfahrer auf der Autobahn 1 gefährdet andere Verkehrsteilnehmer +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 10. Juli 2026, gegen 22:30 Uhr, wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeugtransporter gemeldet, der die Autobahn 1 in auffälliger Weise im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West befuhr.

Schlangenlinien und abrupte Fahrstreifenwechsel führten dazu, dass andere Fahrzeuge zum Teil abbremsen mussten.

Der gemeldete Transporter konnte im Bereich der Anschlussstelle Vechta angehalten und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Drogen. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, denn er reagierte positiv auf THC.

Gegen den 41-Jährigen Mann aus den Niederlanden wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Hierfür musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Ein Staatsanwalt ordnete die Beschlagnahme seines Führerscheins sowie die Zahlung einer Sicherheitsleistung an. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-0
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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