Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort beim ehemaligen REWE in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am 03.07.2026 kam es zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des ehemaligen REWE in Hermeskeil. Der unbekannte Unfallverursacher verursachte mit seinem Fahrzeug einen Schaden an der Heckstoßstange des geparkten, orangefarbenen PKW der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Sollten sie Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug haben, werden sie gebeten sich per E-Mail (pihermeskeil@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06503/ 9151 0) bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil zu melden.

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