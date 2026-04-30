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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Mit Schreckschusswaffe bedroht - Polizei stellt Tatverdächtigen + Einbruch in Mehrfamilienhaus +

Giessen (ots)

Büdingen: Mit Schreckschusswaffe bedroht - Polizei stellt Tatverdächtigen

Gegen 13:20 Uhr erhielt die Polizei am Mittwoch (29.04.2026) Mitteilung über einen Mann, der in einem Getränkemarkt "Über der Seeme" Bier gekauft und beim Bezahlen eine Waffe vorgezeigt und mehrfach durchgeladen habe. Nach dem Bezahlen der Getränke habe der Mann den Markt verlassen. Im Rahmen der Fahndung konnten Streifen der Büdinger Polizei in der Eberhard-Bauner-Allee einen Mann antreffen, auf den die Beschreibung der Zeugen zutraf. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe. Eine Überprüfung ergab, dass der 31-jährige Mann aus Büdingen von der Waffenbehörde mit einem Waffenbesitzverbot belegt ist. Der Alkoholvortest erbrachte bei dem Büdinger einen Wert von über drei Promille. Die Polizisten brachten den 31-Jährigen zur Dienststelle. Hier meldete sich währenddessen ein weiterer Zeuge, der angab, von dem Mann vor dessen Festnahme mit der Waffe bedroht worden zu sein. Wegen fehlender Haftgründe wurde der 31-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Nachmittag entlassen. Die Waffe stellten die Beamten sicher. Gegen den Büdinger wird nun unter anderem wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Niddatal: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Im Laufe des Mittwochs (29.04.2026) verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Diebseiche Weg in Kaichen. Zwischen 00:10 und 19:15 Uhr brach er im Haus eine Wohnungstür auf. Beute machte der Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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