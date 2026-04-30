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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Autofahrer weicht Kind aus + Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Marburg: Autofahrer weicht Kind aus + Polizei bittet um Mithilfe

Ein Autofahrer war am Dienstagvormittag (28. April) gegen 10.30 Uhr mit seinem VW ID.Buzz auf der Cappeler Straße - auf dem Gelände der Vitos Klinik - unterwegs. In Höhe des Hauses 6 trat plötzlich ein Kind vom Gehweg auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Autofahrer nach rechts aus und prallte gegen einen geparkten VW T-Roc. Der Autofahrer sprach die Mutter an und erkundigte sich nach dem Befinden des kleinen Mädchens. Anschließend versuchte er eine verantwortliche Person des beschädigten T-Roc ausfindig zu machen. Ohne die Personalien mit dem Fahrer auszutauschen, verließen Mutter und Kind die Örtlichkeit. Die Polizei schätzt den Gesamtunfallschaden auf 9.000 Euro. Der VW-Fahrer schätzte die Mutter auf Ende 20. Sie hatte dunkle Haare und schob einen Kinderwagen. Das Mädchen beschrieb er als etwa 3 bis 4 Jahre alt, mit langen schwarzen Haaren, einem rosa Kleid und einer Puppe im Arm. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf die beschriebenen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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