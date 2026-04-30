Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Streit eskaliert - Polizei sucht Zeugen + Brände in Niedergirmes + wichtiger Zeuge gesucht - Spaziergänger mit Hund + Einbruch in Apotheke + Schule - Ziel von Einbrechern

Giessen (ots)

Wetzlar-Niedergirmes: Streit eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern am Samstagabend (21. April) in der Bahnhofstraße suchen die Ermittler der Wetzlarer Polizei nach weiteren Zeugen. Gegen 21.10 Uhr gerieten zwei 15-Jährige, ein 42-Jähriger und ein bislang unbekannter Mann im Bereich zwischen der Fußgängerampel am Forum und dem Herkules Center in einen verbalen Streit. Dieser ging im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung über, bei der sich die Beteiligten leichte Verletzungen zuzogen. Rettungskräfte übernahmen vor Ort die medizinische Versorgung des 42-Jährigen. Der unbekannte Mann, der vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen bereits geflüchtet war, wird als zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit schwarzen Haaren mit grauen Strähnen und dunkel gekleidet beschrieben. Gegen die Beteiligten wird wegen einer wechselseitigen Auseinandersetzung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Streit beobachteten sowie Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu kontaktieren.

Wetzlar-Niedergirmes: Brände in Niedergirmes - Polizei bittet um Mithilfe

Die Wetzlarer Feuerwehr musste gestern am späten Abend (29. April) sowie in der Nacht zu heute (30. April) gleich mehrfach ausrücken. Gestern Abend (29. April) gegen 23.30 Uhr stellten Anwohner brennenden Sperrmüll im Bereich der Pestalozzistraße/Rathenaustraße fest und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Eine Straßenlaterne wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird hier auf circa 20.000 Euro geschätzt. Etwa eine Stunde später (30. April) gegen 0.35 Uhr informierte die Rettungsleitstelle den Polizei-Notruf über eine brennende Hecke in der Schulstraße. Das Feuer griff auf ein Gartenhaus über. Ein Anbau des Wohnhauses wurde ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Es wurde niemand verletzt. An dem Zaun eines benachbarten Grundstücks entstand ebenfalls Sachschaden. Nach ersten Schätzungen liegen die Schäden bei mindestens 50.000 Euro.

Gegen 2 Uhr musste die Feuerwehr im Bereich der Dammstraße/Gabelsberger Straße den Brand einer Hecke löschen. Den Angaben zufolge kam es hier zu keinem Sachschaden.

Spezialisten von der Wetzlarer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von vorsätzlichem Handeln aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Wetzlar unter (06441) 9180 zu melden.

Haiger: Wichtiger Zeuge gesucht - Spaziergänger mit Hund

Am Montagabend (27. April) kam es zwischen mehreren beteiligten Personen nahe des Sportplatzes Haarwasen (Sportplatzstraße) in Höhe des Schützenhauses zu Streitigkeiten. Den Angaben zufolge soll zwischen 22 Uhr und 23 Uhr ein Spaziergänger mit einem Hund an der Gruppe vorbeigelaufen sein. Da der Mann Zeuge des Vorfalls sein könnte, bitten die Ermittler ihn, sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Einbruch in Apotheke

Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen Einbrecher in der Nacht zu heute (30. April) gegen 1.20 Uhr in eine Apotheke in der Industriestraße ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke auf der Suche nach Beute. Die Täter nahmen Bargeld mit und entkamen unbemerkt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 9180.

Wetzlar: Schule - Ziel von Einbrechern

Auf ein Schulgebäude in der Stoppelberger Hohl hatten es heute Nacht (30. April) Einbrecher abgesehen. Gegen 0.30 Uhr zerstörten sie eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zu einem Büro, das sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Täter wurden schließlich fündig. Sie erbeuteten Bargeld. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu informieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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