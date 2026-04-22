Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Abschlussmeldung Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der ROADPOL Speedweek 2026

Landkreis Celle (ots)

Die Polizeiinspektion Celle hat sich an der Aktionswoche ROADPOL Speedweek 2026 beteiligt und in der Woche vom 13.04.2026 bis zum 19.04.2026 verstärkt die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten im Straßenverkehr überwacht. Hierbei stellten die eingesetzten Polizeibeamten insgesamt 123 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Ein besonderer Schwerpunkt der Speedweek stellte der Speedmarathon am Mittwoch, dem 16.04.2026, dar. An insgesamt acht verschiedenen Kontrollstellen im gesamten Landkreis Celle wurden hier intensiv Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Allein an diesem Tag wurden bei 953 Kraftfahrzeugen die Geschwindigkeiten kontrolliert. Hierbei konnten lediglich 26 Geschwindigkeitsverstöße, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Verstoß gegen § 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis) festgestellt und geahndet werden. Der Landkreis Celle führte in Absprache mit der Polizei in eigner Zuständigkeit zeitgleich Geschwindigkeitsmessungen an weiteren Örtlichkeiten durch.

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