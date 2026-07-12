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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw überschlägt sich in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntagmorgen, um 07:40 Uhr ist es in Wildeshausen auf der Harpstedter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 32jähriger Fahrer eines BMW aus der Gemeinde Großenkneten befuhr die Harpstedter Straße stadtauswärts, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich leichtverletzt selber aus dem Fahrzeug befreien. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist der Fahrzeugführer am Steuer eingeschlafen und hat so den Unfall verursacht. Andere Personen wurden nicht geschädigt oder gefährdet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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