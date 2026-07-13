Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 11. Juli 2026, 19:50 Uhr, bis Sonntag, 12. Juli 2026, 14:00 Uhr, in ein alleinstehendes Einfamilienhaus im Hainbuchenweg eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend wurden mehrere Räume betreten und teilweise durchwühlt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ob oder welches Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Hainbuchenwegs gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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