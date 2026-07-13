PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 11. Juli 2026, 19:50 Uhr, bis Sonntag, 12. Juli 2026, 14:00 Uhr, in ein alleinstehendes Einfamilienhaus im Hainbuchenweg eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend wurden mehrere Räume betreten und teilweise durchwühlt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ob oder welches Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Hainbuchenwegs gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren