Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 17-Jährige leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 13. Mai, ist es gegen 19.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Dahlener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 17-Jährige leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich daraufhin.

Die 17-Jährige wurde noch am selben Tag bei der Wache in Rheydt vorstellig, um den Unfall anzuzeigen. Nach ihrer Aussage sei die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens rückwärts über den Parkplatz gefahren und soll dabei die 17-Jährige angefahren haben, wodurch sie leicht verletzt wurde. Die Fahrerin stieg aus, entschuldigte sich bei der 17-Jährigen und fuhr davon. Im Auto soll sich eine weitere Frau auf dem Beifahrersitz befunden haben.

Die Frau wird zwischen 18 und 20 Jahre alt geschätzt, ist etwa 1,70 Meter groß und trug ein Kopftuch.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise auf die Fahrerin machen können, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

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