PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 17-Jährige leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 13. Mai, ist es gegen 19.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Dahlener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 17-Jährige leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich daraufhin.

Die 17-Jährige wurde noch am selben Tag bei der Wache in Rheydt vorstellig, um den Unfall anzuzeigen. Nach ihrer Aussage sei die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens rückwärts über den Parkplatz gefahren und soll dabei die 17-Jährige angefahren haben, wodurch sie leicht verletzt wurde. Die Fahrerin stieg aus, entschuldigte sich bei der 17-Jährigen und fuhr davon. Im Auto soll sich eine weitere Frau auf dem Beifahrersitz befunden haben.

Die Frau wird zwischen 18 und 20 Jahre alt geschätzt, ist etwa 1,70 Meter groß und trug ein Kopftuch.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/ oder Hinweise auf die Fahrerin machen können, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 12:15

    POL-MG: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Widerstand gegen Polizeibeamte

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstagabend, 14. Mai, erhielt die Polizei gegen 19.10 Uhr Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzherrenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine Fahrzeugführerin beim Vorbeifahren ein geparktes Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 13:33

    POL-MG: Verkehrsunfall in Rheindahlen: Zwei Frauen schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 12. Mai, ist es gegen 15.24 Uhr auf der Kreuzung Gladbacher Straße/ Dahlener Heide zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 58-Jährige war mit ihrem weißen BMW 430i xDrive auf der Gladbacher Straße in Richtung Aachener Straße unterwegs. Dabei fuhr sie über eine vermutlich rot zeigende Ampel. Zur gleichen Zeit fuhr ein ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 12:07

    POL-MG: Verbotenes Autorennen auf der Korschenbroicher Straße

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, dem 12. Mai, bemerkte ein Streifenteam der Polizei Mönchengladbach gegen 23:50 Uhr den aufheulenden Motor eines grauen Audis, der auf der Korschenbroicher Straße stark beschleunigte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und erkannten das Fahrzeug aus früheren Einsätzen wieder. Der 20-jährige Fahrer beschleunigte wiederholt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren