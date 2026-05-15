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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Widerstand gegen Polizeibeamte

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagabend, 14. Mai, erhielt die Polizei gegen 19.10 Uhr Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzherrenstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine Fahrzeugführerin beim Vorbeifahren ein geparktes Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Zudem wurde mitgeteilt, dass sich die mutmaßliche Unfallverursacherin anschließend in einem Lokal auf der Lindenstraße aufhalte.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Frau in der genannten Gaststätte antreffen. Während der Sachverhaltsaufnahme machte sie einen deutlich alkoholisierten Eindruck.

Aufgrund des Verdachts der Fahruntüchtigkeit wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Beim Transport zum Streifenwagen widersetzte sich die Frau den polizeilichen Maßnahmen erheblich. Dabei trat sie mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei getroffen, blieben jedoch unverletzt.

Gegen die Frau wurden unter anderem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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