Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bilanz der Polizei zur Rheydter Frühkirmes 2026

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 11. Mai, ist die viertägige Frühkirmes in Rheydt zu Ende gegangen. Die Polizei Mönchengladbach war an allen Tagen mit zahlreichen Einsatzkräften bei der gut besuchten Veranstaltung präsent.

Das erprobte Einsatzkonzept hat sich aus Sicht der Polizei bewährt.

Für die Sicherheit der Kirmesbesucher kamen zwei mobile Videobeobachtungsanlagen an der Straße Gracht zum Einsatz. Außerdem war die mobile Wache an der Kreuzung Gracht / Limitenstraße Anlaufpunkt für die Kirmesgäste. Neben den Einsatzkräften der Polizeiwachen, des Bezirksdienstes und der Bereitschaftspolizeihundertschaft waren auch Teams des Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes der Stadt Mönchengladbach vor Ort, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.

Vor dem Start der Kirmes hatte die Polizei anlassbezogene Personenkontrollen angekündigt, im Rahmen ihres Handlungskonzepts zur Bekämpfung der Messerkriminalität im öffentlichen Raum. Diese Ankündigung zeigte offensichtlich Wirkung. An den Kirmestagen führten nur zwei der 387 kontrollierten Personen ein Messer bei sich. Ein Messer durfte nach dem Waffengesetz nicht mitgeführt werden. Das zog für den Besitzer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich. Außerdem führte eine Person ein Taschenmesser mit sich, welches die Einsatzkräfte zur Gefahrenabwehr sicherstellten. Einen weiteren Verstoß gegen das Waffengesetz beging ein Kirmesbesucher, der einen Schlagstock bei sich hatte, auch dieser wurde durch Einsatzkräfte sichergestellt.

Die Beamten nahmen insgesamt neun Strafanzeigen auf. Unter anderem, wegen einer gefährlichen Körperverletzung, einer wechselseitigen Körperverletzung und Beleidigung, drei Handtaschendiebstählen sowie einer sexuellen Belästigung.

Hier belästigte ein 18-jähriger Tatverdächtiger, der in Begleitung seines 22-jährigen Bruders auf der Kirmes war, eine 40-jährige Frau. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihrem 18-jährigen Sohn und dem 18-jährigen Beschuldigten und seinem Bruder. Der 22-Jährige leistete zudem Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen hinzugekommener Einsatzkräfte der Polizei.

Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt, so dass diese den Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Gegen den 22-Jährigen lag zudem ein offener Haftbefehl vor. Einsatzkräfte brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Auch der 18-jährige Beschuldigte der sexuellen Belästigung verhielt sich aggressiv und wurde zur Gefahrenabwehr bis zur Gemütsberuhigung in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen beide jungen Männer wurden im Polizeigewahrsam weitere polizeiliche Maßnahmen, u.a. die Entnahme von Blutproben, veranlasst.

Die Polizei erteilte an den vier Kirmestagen zudem 26 Platzverweise.

Vier auf der Kirmes verloren gegangene Kinder konnten wieder mit ihren Eltern zusammengeführt werden. (km)

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