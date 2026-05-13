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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verbotenes Autorennen auf der Korschenbroicher Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, dem 12. Mai, bemerkte ein Streifenteam der Polizei Mönchengladbach gegen 23:50 Uhr den aufheulenden Motor eines grauen Audis, der auf der Korschenbroicher Straße stark beschleunigte.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und erkannten das Fahrzeug aus früheren Einsätzen wieder. Der 20-jährige Fahrer beschleunigte wiederholt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Korschenbroicher Straße, wendete mehrfach und setzte seine Fahrt fort. Die Streifenwagenbesatzung konnte den Wagen nach einem weiteren Wendemanöver stoppen und kontrollieren.

Der Audi sowie der Führerschein des 20-Jährigen wurden von den Beamten beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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