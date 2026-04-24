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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, wurde durch die Verkehrsüberwachung der Stadt Ludwigshafen ein PKW in der Bremserstraße festgestellt, in welchem sich zwei augenscheinlich betrunkene Personen befanden. Der PKW konnte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 dort parkend vorgefunden und die beiden Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Auf dem Beifahrersitz saß der augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stehende 33-jährige Eigentümer des PKW. Neben dem PKW befand sich eine weitere augenscheinlich betrunkene Person. Ein 60-Jähriger aus Ludwigshafen. Der PKW wurde laut Augenzeugen durch die beiden Männer zuvor nicht geführt. Ein strafbares Verhalten lag nicht vor. Zur Verhinderung eines solchen wurde der Fahrzeugschlüssel durch die Polizeibeamten präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 - 963 24205
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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