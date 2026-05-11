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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Kettentrick" in Schrievers: Unbekannte entwenden hochwertigen Schmuck

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Freitag, 8. Mai ist die Polizei zu einem Einsatz in Schrievers gerufen worden, bei dem eine 76-jährige Frau Opfer des sogenannten "Kettentricks" geworden war.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 76-Jährige gegen 14.10 Uhr zu Fuß auf der Pongser Straße in Richtung Dahlener Straße unterwegs, als neben ihr ein schwarzes Auto anhielt. Daraufhin seien zwei Frauen und ein Mann ausgestiegen und hätten sie überreden wollen, ihr Schmuck und Bargeld schenken zu dürfen. Als die 76-Jährige dies ablehnte, sollen die unbekannten Frauen sie festgehalten, ihr trotzdem den Schmuck angelegt und gleichzeitig zwei hochwertige Armbänder entwendet haben. Anschließend seien die drei Tatverdächtigen mit dem Auto in Richtung Dahlener Straße geflüchtet.

Die 76-Jährige beschrieb die Täter wie folgt: Beide Frauen waren circa 20 bis 25 Jahre alt und von osteuropäischem Erscheinungsbild. Die eine Frau war 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, trug blonde lange Haare und ein weißes Hemd mit braunen Punkten. Die andere Frau war 1,60 bis 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und trug dunkle Haare sowie ein buntes Kopftuch. Der Mann war ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Haare, einen kurzen dunklen Bart sowie ein weißes T-Shirt. Auch ihn beschrieb die 76-Jährige mit osteuropäischem Erscheinungsbild.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend:

   - Lassen Sie sich von Fremden nicht in Gespräche verwickeln.
   - Halten Sie Abstand zu fremden Fahrzeugen und fremden Personen.
   - Lassen Sie sich auf gar keinen Fall Schmuck anbieten oder gar 
     anlegen.
   - Wählen Sie im Zweifel die 110. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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