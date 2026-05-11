Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte rauben Mann Fanmütze und -schal

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 10. Mai, haben bislang Unbekannte gegen 21.40 Uhr einen 37-Jährigen an der Oststraße beraubt.

Nach eigenen Angaben habe der Mann sich zunächst in einem Fast-Food-Restaurant etwas zu Essen geholt und sei damit dann über die Oststraße gelaufen, während er lautstark Vereinshymnen von Fortuna Düsseldorf gesungen habe. Kurz vor der Kreuzung zur Johannesstraße seien zwei dunkel gekleidete und vermummte Personen auf ihn zugekommen und sollen ihn unvermittelt getreten und geschlagen haben. Außerdem rissen sie ihm eine Fanmütze vom Kopf sowie einen -schal vom Hals und flüchteten. Der 37-Jährige fiel zu Boden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und/ oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

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