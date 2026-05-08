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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall nach Bremsmanöver eines Linienbusses - 3-Jähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagabend, 7. Mai, kam es gegen 18.30 Uhr an der Bushaltestelle "Burgmühle" an der Straße Burgfreiheit zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein Linienbusfahrer zunächst in der Bushaltebucht an der Burgfreiheit. Als er sich wieder in den fließenden Verkehr einordnen wollte, soll ein Fußgänger unmittelbar vor dem Bus die Fahrbahn überquert haben, so dass der Busfahrer stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Durch das abrupte Bremsmanöver stürzte ein 3-jähriger Junge im Bus und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagenteam untersuchte das Kind vor Ort.

Der unbekannte Fußgänger entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit. Zeugenangaben zufolge soll es sich um einen etwa 1,90 Meter großen, kräftig gebauten Mann im Alter von etwa 50 Jahren mit kurzen Haaren handeln. Zur Unfallzeit war er mit einer blauen Jeans und einem braunen Pullover bekleidet.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Fußgängers machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ap)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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