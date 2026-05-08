Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht auf der Viersener Straße - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 7. Mai, ist es gegen 5.40 Uhr an der Kreuzung Viersener Straße / Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Eine 17-jährige E-Scooterfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 17-Jährige mit ihrem E-Scooter die Viersener Straße. Als sie die Kreuzung passierte, näherte sich aus der Lindenstraße ein weißes Auto. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 17-Jährige aus, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Fahrer des weißen Autos fuhr weiter. Ein Rettungswagenteam brachte die E-Scooterfahrerin in ein Krankenhaus.

Bei dem weißen Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit Mönchengladbacher Kennzeichen gehandelt haben.

Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (at)

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