Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerpunkteinsätze im Rahmen des Konzepts "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen"

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 6. Mai, hat die Polizei erneut Schwerpunkteinsätze durchgeführt.

Am Kontrolltag suchten Einsatzkräfte der Polizei Mönchengladbach, der Bundespolizei und des Ordnungsamtes die Örtlichkeiten auf, die von den Bürgerinnen und Bürgern als Beschwerdestellen wahrgenommen werden.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 29 Personen im Gladbacher und Rheydter Stadtbereich. Bei Durchsuchungen von Personen auf mitgeführte Gegenstände stellten sie bei einer Person Betäubungsmittel sicher und leiteten ein entsprechendes Verfahren ein. Gegen eine weitere Person wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetzes gefertigt.

Die Polizei wird die Schwerpunkteinsätze auch weiterhin in regelmäßigen Abständen durchführen. Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen jederzeit unter der Nummer 02161-290 melden. Auch allgemeine Hinweise zu Beschwerdestellen nimmt die Polizei per E-Mail an Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de entgegen.

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