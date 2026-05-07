Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Vorfall mit Linienbus

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Zwischenfall auf der Wickrather Straße am gestrigen Mittwoch, 6. Mai, geben können. Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Hergang.

Ein Bus der Linie 006 war dort ersten Erkenntnissen zufolge gegen 18.30 Uhr in Richtung Wickrath unterwegs, als er kurz vor dem Übergang auf die Straße Reststrauch eine E-Scooter-Fahrerin überholte. Da sich in unmittelbarer Nähe eine Fußgängerinsel befindet und die Straße dort schmaler wird, habe der 55-jährige Busfahrer laut eigener Aussage seine Geschwindigkeit deutlich reduziert und sei nahezu zum Stillstand gekommen. In diesem Moment sei er auf Klopfgeräusche durch die 20-jährige E-Scooter-Fahrerin aufmerksam geworden, habe aber keine weiteren Zeichen wahrgenommen und daraufhin seine Fahrt fortgesetzt. Laut Aussage der 20-Jährigen sei sie während des Überholvorgangs vom Bus berührt worden und gestürzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben zwei Autofahrer den Vorfall beobachtet. Diese, sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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