Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Auto

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 5. Mai, zeigte ein 33-Jähriger auf der Polizeiwache einen Diebstahl aus seinem Auto an.

Der 33-Jährige parkte seinen blauen Skoda am Vortag gegen 16 Uhr verschlossen vor seiner Garage an der Hovener Straße. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass die Fahrertür angelehnt und das Handschuhfach geöffnet war. Aus seinem Auto fehlen nun unter anderem sein Smartphone, Laptop sowie Geldbörse mit Ausweisdokumenten und Bankkarte.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Verbleib der entwendeten Gegenstände machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02161 290 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgende Präventionsempfehlungen hin: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5 (at)

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