Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 29-Jährige leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 4. Mai, gegen 12.50 Uhr hat sich eine 29-jährige Businsassin leicht verletzt, als ein Linienbus aufgrund eines anderen Autos auf der Hauptstraße in Mönchengladbach Rheydt stark abbremste.

Ein graues Auto der Marke Seat ordnete sich vor dem Linienbus ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 55-jährige Busfahrer stark ab. Hierdurch stürzte die 29-Jährige im Linienbus. Ein Rettungswagenteam brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des grauen Seat setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben können, und bittet um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290.

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