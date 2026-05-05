Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheindahlen-Mitte | Fußgängerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 4. Mai, ist es auf der Kreuzung Gladbacher Straße / Dorthausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine 19-jährige Fußgängerin gegen 17.30 Uhr, die Gladbacher Straße in Richtung Sankt-Christophorus-Straße zu überqueren. Die dortige Fußgängerampel zeigte laut einer Zeugenaussage zu diesem Zeitpunkt Grün an. Gleichzeitig sei ein ebenfalls 19 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Heiligenpesch nach rechts auf die Gladbacher Straße abgebogen und mit der Fußgängerin kollidiert. Ersthelfer versorgten die 19-Jährige umgehend, bevor Rettungskräfte sie schwer verletzt in ein Krankenhaus brachten. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Gladbacher Straße wurde in Fahrtrichtung Rheindahlen für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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