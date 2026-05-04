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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: Achtjähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 1. Mai, ist es gegen 17.45 Uhr auf der Neusser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Achtjähriger leicht verletzt.

Ein 33-jähriger Autofahrer sei nach eigener Aussage auf der Neusser Straße in Richtung Gutenbergstraße unterwegs gewesen, als auf Höhe der Verkehrsinsel der Achtjährige von rechts zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße gelaufen sei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Autofahrer nach rechts ausgewichen. Ein direkter Aufprall konnte so verhindert werden, allerdings soll der Mann den Jungen am linken Fuß mit dem Auto touchiert haben.

Ein Rettungswagenteam brachte den Jungen leicht verletzt in ein Krankenhaus. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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