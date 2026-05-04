Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Eicken | Raubüberfall auf Kiosk

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Sonntag, 3. Mai, auf Montag, 4. Mai, hat ein unbekannter Tatverdächtiger einen Kiosk an der Margarethenstraße ausgeraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein vermummter Tatverdächtiger gegen 0.30 Uhr den Kiosk und forderte den 48-jährigen Betreiber auf, die Kasse zu öffnen und ihm das Geld auszuhändigen. Als dieser der Aufforderung nicht sofort nachkam, warf der Unbekannte mit einem Messer in Richtung des 48-Jährigen und bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. In seiner Hand hielt er zudem ein weiteres Messer. Schließlich füllte der Kioskbetreiber einen Jutebeutel, den der Tatverdächtige zuvor in den Verkaufsraum geworfen hatte, mit einem vierstelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Der Unbekannte flüchtete mit der Beute aus dem Kiosk nach links auf die Eickener Straße in Richtung Marienstraße.

Der Tatverdächtige sah wie folgt aus: Er ist circa 20 bis 30 Jahre alt und von athletischer Statur. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Seitenstreifen sowie eine schwarze Jacke mit aufgezogener Kapuze. Er war vermummt.

Der Kioskbetreiber blieb unverletzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell