Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht: 68-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 30. April, ist es gegen 16.10 Uhr auf der Hofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 68-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen sowie den beteiligten Autofahrer.

Nach Angaben der Frau habe sie den Fahrradstreifen auf der Hofstraße in Richtung Hardterbroicher Straße befahren, als etwa in Höhe des Bushofes plötzlich ein orangefarbener Kastenwagen links neben ihr aufgetaucht sei. Der Fahrer soll den gebotenen Seitenabstand nicht eingehalten haben, so dass die 68-Jährige die Kontrolle über ihr Pedelec verlor und nach rechts in einen Grünstreifen stürzte. Einen Kontakt soll es zwischen dem Fahrzeug und ihr nicht gegeben haben. Der Mann setzte die Fahrt fort.

Die Polizei Mönchengladbach bittet mögliche Zeugen mit Hinweisen, sowie den Kastenwagenfahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

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