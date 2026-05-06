Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Wickrath - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 4. Mai, kam es gegen 17.10 Uhr an der Poststraße in Wickrath zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin.

Eine 57-jährige Radfahrerin befuhr die Kreuzung in Richtung Geldener Straße, als ein silberner Toyota ihr Hinterrad touchierte. Die Frau stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Nach dem Unfall erkundigte sich der Autofahrer nach dem Gesundheitszustand der 57-Jährigen. Da diese zunächst angab, unverletzt zu sein, einigten sich beide vor Ort und verließen anschließend die Unfallstelle.

Im Nachgang verspürte die Radfahrerin jedoch Schmerzen und verständigte die Polizei.

Der bislang unbekannte Autofahrer wurde als etwa 70 bis 80 Jahre alt und circa 165 cm groß beschrieben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Toyota mit dem Kennzeichenfragment MG-??852.

Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (at)

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