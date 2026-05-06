PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Wickrath - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 4. Mai, kam es gegen 17.10 Uhr an der Poststraße in Wickrath zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin.

Eine 57-jährige Radfahrerin befuhr die Kreuzung in Richtung Geldener Straße, als ein silberner Toyota ihr Hinterrad touchierte. Die Frau stürzte daraufhin auf die Fahrbahn. Nach dem Unfall erkundigte sich der Autofahrer nach dem Gesundheitszustand der 57-Jährigen. Da diese zunächst angab, unverletzt zu sein, einigten sich beide vor Ort und verließen anschließend die Unfallstelle.

Im Nachgang verspürte die Radfahrerin jedoch Schmerzen und verständigte die Polizei.

Der bislang unbekannte Autofahrer wurde als etwa 70 bis 80 Jahre alt und circa 165 cm groß beschrieben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Toyota mit dem Kennzeichenfragment MG-??852.

Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 14:02

    POL-MG: Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Auto

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 5. Mai, zeigte ein 33-Jähriger auf der Polizeiwache einen Diebstahl aus seinem Auto an. Der 33-Jährige parkte seinen blauen Skoda am Vortag gegen 16 Uhr verschlossen vor seiner Garage an der Hovener Straße. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass die Fahrertür angelehnt und das Handschuhfach geöffnet war. Aus seinem Auto fehlen nun unter anderem sein Smartphone, Laptop sowie ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 14:35

    POL-MG: Warnung vor betrügerischen Anrufen "Falsche Bankmitarbeiter"

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 4.Mai, wurden der Polizei Mönchengladbach zwei Betrugsfälle im Zusammenhang mit "falschen Bankmitarbeitern" gemeldet. Gegen 13 Uhr wurde eine Frau aus Mülfort von einer angeblichen Bankmitarbeiterin telefonisch kontaktiert. Unter dem Vorwand, ihre Bankkarte "sichern und überprüfen" zu müssen, wurde eine Abholung an ihrer ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 13:39

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 29-Jährige leicht verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 4. Mai, gegen 12.50 Uhr hat sich eine 29-jährige Businsassin leicht verletzt, als ein Linienbus aufgrund eines anderen Autos auf der Hauptstraße in Mönchengladbach Rheydt stark abbremste. Ein silbernes Auto ordnete sich vor dem Linienbus ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 55-jährige Busfahrer stark ab. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren