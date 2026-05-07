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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter stiehlt Bargeld und Brillen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 6. Mai, hat sich gegen 4.10 Uhr ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Ladenlokal an der Straße Burgfreiheit im Stadtteil Odenkirchen verschafft und Bargeld sowie diverse, teils hochpreisige Sonnenbrillen und Brillengestelle entwendet.

Der Geschäftsinhaber sei zur genannten Zeit von einem Geräusch wach geworden und habe das Ladenlokal aufgesucht. Als er sich per Rufen bemerkbar machte, soll ihm ein Unbekannter mit einem Gegenstand, vermutlich einem Brecheisen, entgegengekommen sein. Dann soll sich der Mann umgedreht haben und weggelaufen sein.

Der Tatverdächtige soll eine hellgraue Jacke mit Kapuze getragen haben, die er auf dem Kopf und eng zugezogen trug. Außerdem hatte er eine dunkle Hose an.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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