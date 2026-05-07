Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Oldtimer in Venn gestohlen - Polizei sucht Zeugen

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Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag, 7. Mai, einen schwarzen Porsche 912 Oldtimer am Stefan-Zweig-Weg in Venn entwendet.

Nach Angaben des Anzeigenerstatters wurde das Fahrzeug am Vortag gegen 22 Uhr vor seiner Garage abgestellt. Gegen 4.10 Uhr habe er schließlich den Diebstahl festgestellt.

Der Porsche 912 hat das Kennzeichen MG-E912H.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Oldtimers geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (at)

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