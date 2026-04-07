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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hund beißt Radfahrer ins Bein

Rudolstadt (ots)

Am Montag, dem 06.04.2026, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Straße "Am Mühlenweg" in Rudolstadt. Ihm kam ein Spaziergänger mit einem angeleinten Hund entgegen. Als der Radfahrer an dem Mann vorbeifuhr, biss der Hund unvermittelt in dessen Bein. Der Radfahrer wurde verletzt und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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