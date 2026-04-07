Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Hund beißt Radfahrer ins Bein
Rudolstadt (ots)
Am Montag, dem 06.04.2026, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Straße "Am Mühlenweg" in Rudolstadt. Ihm kam ein Spaziergänger mit einem angeleinten Hund entgegen. Als der Radfahrer an dem Mann vorbeifuhr, biss der Hund unvermittelt in dessen Bein. Der Radfahrer wurde verletzt und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.
Die Polizei leitete ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter ein.
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