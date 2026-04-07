PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Gullydeckel ausgehoben - Polizei sucht Zeugen

Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstagmorgen stellte ein Verkehrsteilnehmer mehrere ausgehobene Gullydeckel im Stadtgebiet von Bad Lobenstein fest und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten bestätigten vor Ort, dass ein bislang unbekannter Täter mutmaßlich in der Nacht von Montag zu Dienstag insgesamt sieben Gullygitter beziehungsweise Gullydeckel im Bereich der Straße der Jugend sowie der Wurzbacher Straße ausgehoben hatte. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung von Personen oder Verkehrsteilnehmern. Die Polizeibeamten setzten die Gullydeckel wieder ordnungsgemäß ein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 09:17

    LPI-SLF: Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro - Zeugen gesucht

    Neustadt an der Orla (ots) - Am Sonntagmorgen wurde eine Beschädigung an einem Wahlkreisbüro in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla festgestellt. Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag, die Glasscheibe des Büros mit einem bislang unbekannten Gegenstand einzuwerfen und beschädigten diese dabei. Kurz darauf kam es am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr zu einer weiteren ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 09:11

    LPI-SLF: Schwer verletzte Radfahrerin nach Sturz - Bahnverkehr kurzzeitig unterbrochen

    Hüttensteinach (ots) - Am Samstagnachmittag wurde eine 29-jährige Radfahrerin in Hüttensteinach durch einen Sturz schwer verletzt. Die Frau beabsichtigte, den Bahnübergang im Ortsteil Hüttensteinach zu überqueren, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrrad zu Fall kam. Infolge des Sturzes zog ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 12:41

    LPI-SLF: Ziege in luftiger Notlage - Spektakuläre Rettungsaktion in Obernitz

    Saalfeld (ots) - Eine tierische Rettungsaktion sorgte am Ostersonntag in Obernitz für Aufsehen und letztlich für ein glückliches Ende. Eine wild lebende Ziege hatte sich in eine missliche Lage gebracht und hing mehrere Tage lang hilflos an einer steilen Stelle der Bohlenwand fest. Aus eigener Kraft war für das Tier kein Entkommen möglich. Anwohner wurden auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren