Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Gullydeckel ausgehoben - Polizei sucht Zeugen

Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstagmorgen stellte ein Verkehrsteilnehmer mehrere ausgehobene Gullydeckel im Stadtgebiet von Bad Lobenstein fest und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten bestätigten vor Ort, dass ein bislang unbekannter Täter mutmaßlich in der Nacht von Montag zu Dienstag insgesamt sieben Gullygitter beziehungsweise Gullydeckel im Bereich der Straße der Jugend sowie der Wurzbacher Straße ausgehoben hatte. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung von Personen oder Verkehrsteilnehmern. Die Polizeibeamten setzten die Gullydeckel wieder ordnungsgemäß ein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

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