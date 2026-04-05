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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ziege in luftiger Notlage - Spektakuläre Rettungsaktion in Obernitz

Saalfeld (ots)

Eine tierische Rettungsaktion sorgte am Ostersonntag in Obernitz für Aufsehen und letztlich für ein glückliches Ende. Eine wild lebende Ziege hatte sich in eine missliche Lage gebracht und hing mehrere Tage lang hilflos an einer steilen Stelle der Bohlenwand fest. Aus eigener Kraft war für das Tier kein Entkommen möglich. Anwohner wurden auf die Situation aufmerksam und informierten die Polizei. Die Rettung gestaltete sich aufgrund der örtlichen Begebenheit als anspruchsvoll und erforderte den Einsatz der Bergwacht Meuselbach, die mit entsprechender Ausrüstung und Erfahrung anrückte. Doch gerade als sich die Einsatzkräfte abseilten, kam es zu einer unerwarteten Wendung: Die Ziege erschrak offenbar durch die Annäherung der Retter und schaffte es schließlich, sich aus eigener Kraft zu befreien. Mit einem beherzten Sprung verließ sie den schmalen Felsvorsprung und brachte sich selbst in Sicherheit. Die Ziege dürfte dieses Abenteuer wohl nicht so schnell vergessen und künftige Klettertouren etwas vorsichtiger angehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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