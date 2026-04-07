Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro - Zeugen gesucht
Neustadt an der Orla (ots)
Am Sonntagmorgen wurde eine Beschädigung an einem Wahlkreisbüro in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla festgestellt.
Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag, die Glasscheibe des Büros mit einem bislang unbekannten Gegenstand einzuwerfen und beschädigten diese dabei.
Kurz darauf kam es am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr zu einer weiteren Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro. Hierbei wurde die besagte Scheibe durch Unbekannte dann mittels eines Steins beschädigt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0083720 bei der Polizei in Schleiz zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell