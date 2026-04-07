Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Wahlkreisbüro - Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Am Sonntagmorgen wurde eine Beschädigung an einem Wahlkreisbüro in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla festgestellt.

Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag, die Glasscheibe des Büros mit einem bislang unbekannten Gegenstand einzuwerfen und beschädigten diese dabei.

Kurz darauf kam es am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr zu einer weiteren Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro. Hierbei wurde die besagte Scheibe durch Unbekannte dann mittels eines Steins beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0083720 bei der Polizei in Schleiz zu melden.

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