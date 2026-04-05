Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestohlenes E-Bike wiedergefunden

Sonneberg (ots)

Am Freitag mittag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung den 24-jährigen Fahrer eines E-Bikes, welcher damit im Sonneberger Stadtteil Köppelsdorf unterwegs war. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrrades stellten die Beamten fest, dass dieses zur Fahndung ausgeschrieben war. Das E-Bike war nur wenige Tage zuvor ganz in der Nähe des Feststellungsortes entwendet worden. Aufgrund dessen wurde es sichergestellt und gegen Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der eigentliche Eigentümer sein Fahrrad wieder in Empfang nehmen, auch wenn an diesem zwischenzeitlich bereits leichte bauliche Veränderungen vorgenommen worden waren.

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